مجلس إدارة الزمالك يستقر على المدرب الجديد

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أبلغ مجلس إدارة نادى الزمالك، رئيس النادي، مرتضى منصور، برغبتهم في التعاقد مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدرب السابق لسبورتنج لشبونة، لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة، خلفاً لمحمد حلمي.

وكشف مجلس الزمالك، أنهم أخطروا رئيس النادى فى الاجتماع الرسمى بالأمس، عن رغبتهم في التعاقد مع البرتغالى إيناسيو.

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وأشار المجلس إلى أن رئيس النادي عرض عليهم رؤية اللجنة الفنية بالتعاقد مع جيريس ألان، إلا أن أعضاء المجلس أكدوا نجاح المدرسة البرتغالية بصورة أكبر مع الفرق المصرية عن الفرنسية، بجانب انخفاض المقابل المالي للتعاقد مع إيناسيو عن المدرب الفرنسي.