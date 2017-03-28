أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

توجيه اتهامات رسمية بالاختلاس والاحتيال لزوجة مرشح رئاسي فرنسي

Google+ Print
توجيه اتهامات رسمية بالاختلاس والاحتيال لزوجة مرشح رئاسي فرنسي توجيه اتهامات رسمية بالاختلاس والاحتيال لزوجة مرشح رئاسي فرنسي

مصراوي Masrawy

توجيه اتهامات رسمية بالاختلاس والاحتيال لزوجة مرشح

(أ ف ب)

وجّه القضاء الفرنسي الى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما في الجمعية الوطنية، كما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان قضاة التحقيق وجهوا الى فيون تهم "التآمر واخفاء اختلاس اموال عامة" و"التآمر واخفاء استغلال مملكات عامة" و"اخفاء احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه الى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية