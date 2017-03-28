توجيه اتهامات رسمية بالاختلاس والاحتيال لزوجة مرشح رئاسي فرنسي

(أ ف ب)

وجّه القضاء الفرنسي الى بينيلوب فيون، زوجة مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون، مساء الثلاثاء الاتهام في قضية وظائف وهمية شغلتها ولا سيما في الجمعية الوطنية، كما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان قضاة التحقيق وجهوا الى فيون تهم "التآمر واخفاء اختلاس اموال عامة" و"التآمر واخفاء استغلال مملكات عامة" و"اخفاء احتيال خطير"، لتصبح ثالث شخص يوجه الى الاتهام في هذه القضية بعد زوجها وخلفه في الجمعية العامة مارك جولو.