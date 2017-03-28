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السفير سعيد أبوعلي:مطلوب قرارات عربية تتناسب مع تحديات القضية الفلسطينية

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السفير سعيد أبوعلي:مطلوب قرارات عربية تتناسب مع تحديات القضية الفلسطينية السفير سعيد أبوعلي:مطلوب قرارات عربية تتناسب مع تحديات القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

السفير سعيد أبوعلي

البحر الميت – (أ ش أ)

شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، على أن الوضع الفلسطيني الصعب جراء التصعيد الإسرائيلي يتطلب وقفة جادة من قبل القمة العربية على مستوى القادة والمقررة عقدها في البحر الميت بالأردن يوم غد الأربعاء.

وقال أبو علي في تصريح للصحفيين على هامش أعمال القمة العربية في دورتها الـ28 اليوم الثلاثاء، إن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تتطلب من القادة والزعماء العرب اتخاذ قرارات وعلى رأسها مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة "عاصمة دولة فلسطين"، وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضح الأمين العام المساعد، إن " قمة عمان" تعتبر حدثاً مهماً في مسيرة الجامعة باعتبارها تشكل مستوى رفيعا وساميا يتخذ القرارات، وتقوم الأجهزة المختلفة والمعاونون والدول العربية والأمانة العامة بتنفيذها، مشيراً إلى إن الدورة الـ28 سيكون لها بالغ الأثر على تقريب وجهات النظر، وتنقية الأجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى، وتفعيل قيم التضامن العربي.

وأردف أبو علي: " أتوقع أن القرارات الخاصة بفلسطين ستمر بالإجماع، ولا يوجد عربي يقف ضد القضية الفلسطينية أو دعم نضال الشعب الفلسطيني، وما نحتاجه هو تفعيل هذه القرارات"، مضيفاً أنه آن الأوان لإعادة التفكير والتقييم كيف ندعم القدس على كافة المستويات من قبل القطاعين الأهلي والرسمي.

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