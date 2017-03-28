السيسي يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في مقر إقامته بالأردن

القاهرة - مصراوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في الأردن، أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك عشية انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، وبخاصة الأوضاع في سوريا وليبيا وجنوب السودان فضلاً عن آخر التطورات على صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لدور ورسالة الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة. وقد أكد السكرتير العام للأمم المتحدة تثمينه للجهود المصرية على صعيد مختلف القضايا الإقليمية، مشيراً إلى محورية الدور الذى تلعبه مصر لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول شاملة لمختلف الأزمات التى يمر بها الشرق الأوسط.

أضاف المتحدث الرسمي في بيان صحفي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، وسعيها إلى الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيطرتها على أراضيها.

وأكد الرئيس فى هذا الصدد ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة لمختلف القوى التى تعمل على التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، بضرورة رفع المعاناة عن الملايين من الأبرياء، والسماح لهم بالعيش فى مناخ من السلام والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك على ضرورة مواصلة الجهود التى يقوم بها المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين، وأوضح الرئيس أن مختلف تلك التنظيمات وإن كانت تحمل أسماءً متعددة إلا أنها تستقى أفكارها المتطرفة من نبع واحد، وهو ما يقتضى انتهاج مقاربة شاملة للتصدي للإرهاب تكشف حقيقة تلك التنظيمات وتتعامل بحسم مع ما يبثه من أفكار هدامة.