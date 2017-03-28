حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر الجديد في برج الحمل مناسب جداً، ويعني لقاء مشوقاً أو اتصالاً مغرياً تتلقاه أو ردة فعل إيجابية لم تتوقعها



عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة



صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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