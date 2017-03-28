أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء اليوم وتلتقط بعض الثغرات في أرقام المحاسبة، ويحمل هذا اليوم شعوراً بالراحة 

عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات 

صحياً: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى