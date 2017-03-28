حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تصحح بعض الأخطاء اليوم وتلتقط بعض الثغرات في أرقام المحاسبة، ويحمل هذا اليوم شعوراً بالراحة



عاطفياً: اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات



صحياً: تحاش قدر الإمكان صعود الأدراج إذا كنت تعاني مصاعب في القلب

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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