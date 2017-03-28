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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: كن منتبهاً جداً وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد. أنصح لك عدم تغيير الاتجاهات، لأن الوقت غير مناسب. 

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات

صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

 

 

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