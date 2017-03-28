تامر أمين: «القضاة أول من وقف أمام مرسي.. لِمَ العجلة يا نواب البرلمان؟»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، إن هناك أزمة شديدة بين البرلمان وقضاة مصر، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية بالبرلمان، على تعديلات قانون السلطة القضائية، التي رفضتها جميع الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه كان من الممكن تجنب هذه الأزمة.

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «السلطة التشريعية حقٌ أصيل للبرلمان، لكن السلطة القضائية هي من أهم، إن لم تكن أهم سلطات مصر، فالقضاء عنصر الأمان وعمود الخيمة، ولذا هل من الحكمة والرشد والمواءمة أن يضرب البرلمان برأي هذه السلطة جملةً وتفصيلًا فيما يتعلق بقانون سيُطبق عليها؟».

أكد أمين، أن «القضاة أول من وقفوا أمام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، وقالوا له لا، وكانوا أول شرارة تمرد»، لافتًا إلى أن سرعة تمرير القانون والتعجل أمر يُثير علامات استفهام كثيرة، مستكملًا: «لِمَ العجلة يا نواب البرلمان؟ ألا يستحق قضاة مصر أن نصبر على غضبهم ونتفهم موقفهم وأن نحاورهم مرة واثنين وثلاثة؟ لا بد أن يكون للقضاة معاملة خاصة».

شاهد أيضا

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، وافقت، الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، ونصت على أن «يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة»، ومن جانبه رفضت جميع الهيئات القضائية لهذه التعديلات.