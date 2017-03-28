التموين: لا يوجد لحم حمير في المطاعم.. و«بلاش الحواوشي أبو 2 جنيه»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء خالد فوزي، مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، مساء الثلاثاء، إنه لم يحدث مطلقًا إلقاء القبض على شخص يحمل 5 أكياس سكر في الشارع، لافتًا إلى أنها كانت تصريحات صحفية بها نوع من الدعابة.

أضاف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، أنه لا يوجد لحم حمير في المطاعم، مؤكدًا أن ثمن الحمير مرتفع، ومن الصعب تناولها.

شاهد أيضا

وأشار فوزي، إلى أن الإدارة قامت بحملات مفاجئة على المطاعم، ولم تكشف وجود حالة واحدة للحم الحمير، موضحًا أن هناك حملات مفاجئة أيضًا على مصانع اللحوم.

وحذّر المواطنين من «أكل الحواوشي أبو 2 جنيه و5 جنيه، لأنه يؤثر على صحة المواطنين».