السيسي يطالب الأمم المتحدة برفع المعاناة عن «ملايين الأبرياء»

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التى تشهدها بعض دول المنطقة، وسعيها للحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وصون مقدرات شعوبها، فضلًا عن دعم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيطرتها على أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، بمقر إقامته في الأردن، أنطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك عشية انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتوجيه رسالة واضحة لمختلف القوى، التى تعمل على التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، بضرورة رفع المعاناة عن الملايين من الأبرياء والسماح لهم بالعيش فى مناخ من السلام والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة الجهود التى يقوم بها المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب، والعمل على وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين.

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وأوضح الرئيس، أن مختلف تلك التنظيمات وإن كانت تحمل أسماءً متعددة إلا أنها تستقى أفكارها المتطرفة من نبع واحد، وهو ما يقتضى انتهاج مقاربة شاملة للتصدي للإرهاب تكشف حقيقة تلك التنظيمات وتتعامل بحسم مع ما يبثه من أفكار هدامة.

وشهد اللقاء تباحثًا بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع فى سوريا وليبيا وجنوب السودان، فضلاً عن آخر التطورات على صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس الاهتمام الذي توليه مصر لدور ورسالة الأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية والدولية التي يواجهها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة.

وأكد السكرتير العام للأمم المتحدة تثمينه للجهود المصرية على صعيد مختلف القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى محورية الدور الذى تلعبه مصر لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول شاملة لمختلف الأزمات التى يمر بها الشرق الأوسط.