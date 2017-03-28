تامر أمين: «محدش يتابع القمة العربية مالهاش لازمة»

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، إن اجتماعات القمة العربية أصبحت لا جدوى لها، لافتًا إلى أن «الجامعة العربية أصبحت عاملة زي خيال المآتة، الذي لا يهشّ ولا ينشّ، مع كامل الاحترام للأشخاص والكيان والتاريخ».

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «كنت زمان وأنا صغير بهاجم أصحابي لما مش يتابعوا أعمال القمة العربية، لكن النهاردة بقول لأي حد مش هيتابع عندك حق، محدش يتابع القمة العربية، لأنها لا قيمة لها ولا جدوى منها ولا منفعة بعدها».

وبدأ اليوم الثلاثاء، توافد رؤساء الدول والحكومات العربية على الأردن لحضور القمة العربية في دورتها الـ28، التي تعقد في منطقة البحر الميت.

وتبحث القمة العربية 17 بندًا جرى رفعها من وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري الذي عقد أمس الاثنين، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وتتناول مجمل الملفات والقضايا العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

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وتبدأ أعمال القمة التي سيترأسها ملك الأردن عبد الله الثاني، في تمام الساعة الـ11 من صباح غد بالتوقيت المحلي، بكلمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس الدورة 27 للقمة العربية، يسلم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن الذي يُلقي كلمة يفتتح بها أعمال القمة الجديدة، ويعقبها كلمة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويتوقع أن يشارك 17 من قادة الدول في القمة، بينهم إلى جانب الملك الأردني عبد الله الثاني، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.