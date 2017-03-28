السفير الألماني: مصر مليئة بالمخلفات وهناك خطط لاستغلالها

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قال سفير ألمانيا بالقاهرة، يوليوس جيورج لوى، هناك حاجة متزايدة من أجل أن يكون لدينا طاقة نظيفة، وذلك على خلفية الموارد الأحفورية.

جاء ذلك بالحلقة النقاشية السادسة والأربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى، الذى نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية، بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمى.

شارك في الندوة كل من وزير البيئة خالد فهمى، وعيد مجيد مدير مكتب نقل التكنولوجيا لمركز البحوث الزراعية، وحاتم الجمل رئيس مجلس الإدارة لشركة امباور جروب، وتوفيق الخشن رئيس البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وأحمد مدحت المدير التنفيذى فى رابطة الطاقة الحيوية من أجل التنمية الريفية المستدامة، وأدارها الصحفية العلمية ميريدث براند.

وأشار السفير الألماني إلى أن ألمانيا بدأت عمليا من أجل التحول القاطع في مجال الطاقة، مؤكدًا أن بلاده تريد أن تغطى 800% من الطلب على الطاقة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

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وأضاف لوى، أن الطاقة فى ألمانيا يتم الحصول عليها من خلال المحطات التى تصدرها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يكون له أولوية فى المستقبل.

وقال وجدنا فرص رائعة وضخمة فى مصر لاستخدام المخلفات، مؤكدًا تعدد فوائدها فى البيئة.

ومن جانبه، قال وزير البيئة خالد فهمى، إن الوزارة تقوم ببناء أنظمة لإدارة المخلفات الصلبة فى 4 محافظات. وأكد أن الحكومة المصرية، تأمل فى تعزيز أواصر التعاون مع نظيرتها الألمانية فى هذا المجال.