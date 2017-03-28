أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«فتح»: ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت تعادل موازنة علاج اللاجئين

Google+ Print
«فتح»: ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت تعادل موازنة علاج اللاجئين «فتح»: ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت تعادل موازنة علاج اللاجئين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن قيام السفير الفلسطيني لدى بيروت، بطلب شراء شقة دوبلكس من الدكتور رمزي خوري، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، بمبلغ يقدر بميلون و650 ألف دولار، لكن المالك طلب مليون و750 ألف دولار.

أضاف عبد الحميد، خلال برنامجه «رأي عام»، الذي يُذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن «الشقة الدوبلكس تقع في أجمل الأحياء الراقية ببيروت تحديدًا بمنطقة في بناية برازيليا بانوراما».

ومن جانبه؛ قال إحسان الجمل، القيادي بحركة فتح، إن ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت، تعادل موازنة عام لعلاج اللاجئين، مطالبًا السفير الفلسطيني بالتراجع عن شراء الشقة.

شاهد أيضا

وطالب العرب بالوقوق جانب الشعب الفلسطينيي وقضيته، ومد يد العون لهم، موضحًا أن العلاقة الفلسطينية العربية يشوبها الكثير من العيوب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»