«فتح»: ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت تعادل موازنة علاج اللاجئين

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كشف الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن قيام السفير الفلسطيني لدى بيروت، بطلب شراء شقة دوبلكس من الدكتور رمزي خوري، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، بمبلغ يقدر بميلون و650 ألف دولار، لكن المالك طلب مليون و750 ألف دولار.

أضاف عبد الحميد، خلال برنامجه «رأي عام»، الذي يُذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الثلاثاء، أن «الشقة الدوبلكس تقع في أجمل الأحياء الراقية ببيروت تحديدًا بمنطقة في بناية برازيليا بانوراما».

ومن جانبه؛ قال إحسان الجمل، القيادي بحركة فتح، إن ثمن شقة سفير فلسطين في بيروت، تعادل موازنة عام لعلاج اللاجئين، مطالبًا السفير الفلسطيني بالتراجع عن شراء الشقة.

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وطالب العرب بالوقوق جانب الشعب الفلسطينيي وقضيته، ومد يد العون لهم، موضحًا أن العلاقة الفلسطينية العربية يشوبها الكثير من العيوب.