تامر أمين: «لو سما المصري هتعمل برنامج ديني أشتغل طبال بقى»

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هاجم الإعلامي تامر أمين الفنانة الاستعراضية سما المصري، عقب إعلان تعاقدها على تقديم برنامج بعنوان «عقوق الوالدين»، في شهر رمضان المقبل، قائلًا: «الشيخة سما عايزة تقدم برنامج ديني، لكن والله ما هينفع، وكرسي الإعلام له احترام وشرف وقدسية ومش أي حد يقعد عليه».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، مساء الثلاثاء، عبر فضائية «الحياة» «تقديم سما برنامج وديني.. إهانة للإعلام وللدين، وأنا لا أقبلها إطلاقًا، وأنا لا أتكلم عن أشخاص ولكن عن مبدأ، عشان كده صوتي اتنبح عن ضرورة وجود قانون للإعلام، فين رخصة سما المصري عشان تقدم برنامج؟ اشمعنى إحنا مهنتنا مستباحة».

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تابع «سما كمان برنامجها هيكون ديني، إلى هذا الحد استخفاف وإهانة للدين، ده إحنا بنقول إن في مشايخ مينفعش يعملوا برامج دينية، تقوم سما المصري تقدم برنامج ديني وفي رمضان؟ لو سما المصري هتعمل برنامج ديني أنا أشتغل طبال بقى».