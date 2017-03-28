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انطلاق أولى رحلات المعتمرين المصريين إلى السعودية

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انطلاق أولى رحلات المعتمرين المصريين إلى السعودية انطلاق أولى رحلات المعتمرين المصريين إلى السعودية

مصراوي Masrawy

انطلاق أولى رحلات المعتمرين المصريين إلى

كتب - طه عبيد:

غادرت أولى رحلات العمرة، مطار القاهرة الدولي مساء الْيَوْمَ الثلاثاء، متجهة إلى الأراضي المقدسة، وتوجهت طلائع المعتمرين من محافظتي المنوفية والغربية لأداء مناسك عمرة شهري رجب وشعبان.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن صالة السفر بمبنى الركاب رقم "١" المعروف بالمطار القديم، شهدت انطلاق أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى السعودية بإقلاع رحلة النيل للطيران رقم 131 ، وعلى متنها 136 معتمراً من محافظتي الغربية والمنوفية لأداء مناسك العمرة.

كانت شركة للطيران، أعنت عن استعدادها لموسم العمرة لهذا العام 1438ه، والذي من المقرر بدايته اعتباراً من 1 أبريل وحتى 20 مايو المقبل، حيث طرحت سعة مقعدية تصل إلى 156 ألف راكباً وفقا للطلبات المقدمة.

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