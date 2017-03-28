النيابة تستمع لمدرب سباحة في واقعة "غريق ستاد القاهرة"

كتب - محمود السعيد:

تستمع نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري، لأقوال مدربة سباحة ووالدتها في واقعة غرق الشاب محمد بدر، بحمام سباحة ستاد القاهرة خلال التدريب على قفزة الثقة.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ثان، الأربعاء الماضي، تجديد حبس "يوسف.ص"، مدرب السباحة بأكاديمية شهيرة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالقتل الخطأ في واقعة "غريق حمام السباحة" بستاد القاهرة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عاصي، وكيل نيابة الحوادث، أن المتهم مسؤول عن تدريب الطلاب داخل حمام السباحة وقت الحادث.

وأنكر المتهم في التحقيقات مسؤوليته عن الحادث ومقتل الشاب، لافتا بأنهم كانوا يقومون بتدريبهم على "قفزة الثقة" ولا يعرف الشاب شخصيا، مؤكدا تواجد عدد آخر من المدربين.

وكشفت معاينة النيابة، عدم وجود كاميرات مراقبة بمحيط حمام السباحة حيث وقع الحادث يوم الجمعة الماضية، كما أن مسرح الجريمة "حمام السباحة" ممتلئ بمياه عكرة غير صالحة للاستخدام.