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تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يومًا في التحريض على التظاهر

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تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يومًا في التحريض على التظاهر تجديد حبس قيادات "أولتراس أهلاوي" ١٥ يومًا في التحريض على التظاهر

مصراوي Masrawy

أولتراس أهلاوي

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ٨ من أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض على التظاهر.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبوضيف للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (أولتراس أهلاوي)، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة، وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

وكشف المحامي محمد رشوان أن الأحراز في القضية مطبوعات الأهلي وشماريخ وطبلة.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من رؤساء أقسام المباحث لبيان تفاصيل واقعة الضبط والاتهامات الموجهة للشباب.

وأعلنت رابطة "أولتراس أهلاوي"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلقاء قوات الأمن القبض على قيادات الرابطة "كابوهات" فجر اليوم من منازلهم.

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مصراوي Masrawy

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