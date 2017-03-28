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ضبط سيارة مُحملة بطن ونصف دقيق مُدعم قبل تهريبها بالشرقية

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ضبط سيارة مُحملة بطن ونصف دقيق مُدعم قبل تهريبها بالشرقية ضبط سيارة مُحملة بطن ونصف دقيق مُدعم قبل تهريبها بالشرقية

مصراوي Masrawy

ضبط سيارة مُحملة بطن ونصف دقيق مُدعم

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة مُحملة بكمية كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم؛ قبل تهريبها بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط السيارة رقم 60829 (نقل دقهلية) شيفرولية، بيضاء اللون؛ مُحملة بـ 31 جوال دقيق بلدي مُدعم، يزن حوالي طن ونصف.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3499 جنح أولاد صقر لسنة 2017، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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