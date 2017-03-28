التعليم بالأقصر: احتواء أزمة اعتداء طالبة على معلمتها

الأقصر - محمد محروس:

قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية، إنه جرى احتواء أزمة الطالبة التي اعتدت علي معلمتها بالضرب دون تصعيد الواقعة للنيابة.

وأضاف بخيت:" مجلس إدارة المدرسة قرر نقل الطالبة لمدرسة أخرى وفقا للائحة المنظمة لمثل هذه الخلافات بين التلاميذ والطلاب والأمر لم يقتضي رفع دعوي قضائية بعد أن اكتفت المعلمة بعقاب النقل".

كانت "ت. ف" 41 عاما معلمة مواد تجارية في مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات تعرضت أول أمس الأحد للاعتداء عليها بالضرب من الطالبة "أ. و" 18 عاما، بالصف الثالث بالمدرسة بعد أن طلبت منها الأولي دخول الفصل بسبب انتهاء "الفسحة" إلا أن الثانية رفضت الامتثال للطلب، ودخلا في مشادة كلامية تحولت لاشتباكات بالأيدي اعتدت الثانية على المعلمة بالضرب.