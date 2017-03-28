روسيا تخطف التعادل من بلجيكا في مباراة مثيرة

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تعادل المنتخب الروسي مع نظيره البلجيكي، بثلاثة أهداف لمثلها، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم، على أرضية ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي بجنوب روسيا.

وبادر الدب الروسي في افتتاح التسجيل مبكرا، عبر المدافع فيكتور فاسين، في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وأدرك كيفن ميرالاس التعادل للشياطين الحمر من ركلة جزاء، في الدقيقة (17)، وأضاف زميله كريستيان بنتيكي الهدف الثاني، وعاد نفس اللاعب بعد دقيقتين ليحرز هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بنتيجة (3-1).

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وانتفض المنتخب الروسي في الشوط الثاني، ليحرز هدفين متتاليين، عن طريق أليكسي ميرانتشوك وألكسندر بوخاروف، في الدقيقتين (75 و93) لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (3-3).