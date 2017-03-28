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الأرجنتين تتسلح بالـ«فياجرا» ضد بوليفيا

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الأرجنتين تتسلح بالـ«فياجرا» ضد بوليفيا الأرجنتين تتسلح بالـ«فياجرا» ضد بوليفيا

التحرير

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كشف موقع "فور فور تو" أن لاعبي منتخب الأرجنتيني سيتناولون خليطاً من العقاقير المصرح بها قبل لقاء بوليفيا في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية.

المباراة ستقام على ملعب "لاباز" والذي يقع على ارتفاع كبير من مستوى البحر، وهو ما قد يسبب مشاكل في التنفس لبعض اللاعبين.

وقد اضطر أنخيل دي ماريا لارتداء قناعاً للتنفس في مباراة المنتخبين على نفس الملعب عام 2009، بسبب قلة الأكسجين، وهو ما دفع الفريق الطبي للمنتخب لإيجاد حل قبل المباراة المهمة في التصفيات اليوم.

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 واستعان منتخب التانجو بالفياجرا، لتوسع الأوعية الدموية الخاصة بالرئة وتحسن من القدرة علي العمل تحت ضغط أكسجين منخفض، ولها استعمال طبي شهير لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

وقد وصل الفريق الطبي لنتيجة وهو أن تناول عقار الفياجرا بالإضافة للكافيين وعقار باراسيتامول سيحسن من أداء اللاعبين في المناطق المرتفعة وهو الأمر المطلوب.

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التحرير

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