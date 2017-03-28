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برشلونة الأكثر مرواغة في أوروبا.. والريال «مفاجأة»

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برشلونة الأكثر مرواغة في أوروبا.. والريال «مفاجأة» برشلونة الأكثر مرواغة في أوروبا.. والريال «مفاجأة»

التحرير

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تمتلك الأندية الأوروبية، العديد من اللاعبين المهاريين، الذين يمكنهم خطف أنظار الجماهير، نظرا للمستويات الرائعة الذي يقدمونها. 

ويشهد الموسم الحالي تفوق بعض أندية أوروبا في عدد المرواغات داخل الدوريات المختلفة. 

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي، أفضل 5 أندية في أوروبا حصلت على أكبر عدد من المرواغات حتى الآن.

1- برشلونة

برشلونة

وضعت الأرقام، نادي برشلونة الإسباني، في المركز الأول، ضمن أكثر أندية أوروبا تحقيقا للمرواغات، حيث جاء نصيبه بـ 408 مرات، منذ بداية الدوري الإسباني. 

ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول المسابقة، برصيد 63 نقطة، خلال 28 مباراة، تمكن فيها من تسجيل 81 هدفا، بينما استقبلت شباكه 25 هدفا.

2- تشيلسي

تشيلسي

تمكن متصدر الدوري الإنجليزي، من تحقيق 395 مراوغة، خلال 28 مباراة خاضها في البريميرليج، سجل فيها 59 هدفا، بينما اهتزت شباكه بـ 21 هدفا. 

3- ليون

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ليون الفرنسي

جاء رصيد مراوغات النادي الفرنسي، بـ 375 مرة، خلال 29 مباراة خاضها داخل الدوري الفرنسي، أحز فيها 60 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا. 

ويأتي ليون في المركز الرابع بجدول الدوري، برصيد 50 نقطة،  

4- باريس سان جيرمان 

سان جيرومان

نجح باريس سان جيرمان، وصيف الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، أن يصل لـ 374 مراوغة، خلال 30 مباراة، سجل فيها 60 هدفأ، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

5- مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وصل عدد مراوغات لاعبي مانشستر سيتي إلى 367 مراوغة، في 28 مباراة، خاضها الفريق ضمن منافسة البريميرليج. 

ويأتي السيتي في المركز الثالث، برصيد 57 نقطة، وتمكنت كتيبة جوارديولا من تسجيل 54 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 30 هدفًا.

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التحرير

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