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محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن عائشة القذافي: الوضع الليبي تغيّر

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محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن عائشة القذافي: الوضع الليبي تغيّر محكمة أوروبية ترفع العقوبات عن عائشة القذافي: الوضع الليبي تغيّر

مصراوي Masrawy

عائشة القذافي

لوكسمبرج - (أ ش أ)

رفعت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي العقوبات عن عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، عن المحكمة قولها: إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات.

وقد أدرج اسم عائشة القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية في إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأقامت عائشة مؤخرا دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات عنها وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

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