الأمن العام يحاصر بحيرة المنزلة.. ويضبط هاربين من 345 سنة سجن

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:

حاصرت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بؤرًا إجرامية في منطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط، وألقت القبض على هاربين اثنين من أحكام بالسجن وصل عدد سنواتها إلى 345.

وأوضح مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام أن الهارب الأول عاطل محكوم عليه بـ 15 سنة سجنًا في إدانته بسرقة بالإكراه، ضبطه رجال البحث الجنائي والأمن العام أثناء هروبه من الحصار الأمني في بحيرة المنزلة إلى فارسكور بدمياط، وقد ضُبطت بحوزته بندقية آلية و4 خزائن و105 طلقات.

كما ألقت الشرطة القبض على الهارب الثاني في منطقة المنزلة، وهو عاطل محكوم عليه في 16 قضية جنائية عن تهم (سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وخطف، وشروع في قتل، وحيازة سلاح ناري) بنيابات (الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية)، وبلغ إجمالي سنوات الحكم بحبسه 330 سنة، وهو مطلوب للضبط والإحضار في 11 قضية جنح عن تهم بالسرقة والضرب والتبديد، وقد ضُبط بحوزته بندقية آلية و20 طلقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المطلوبين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​