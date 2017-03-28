أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

الأمن العام يحاصر بحيرة المنزلة.. ويضبط هاربين من 345 سنة سجن

Google+ Print
الأمن العام يحاصر بحيرة المنزلة.. ويضبط هاربين من 345 سنة سجن الأمن العام يحاصر بحيرة المنزلة.. ويضبط هاربين من 345 سنة سجن

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:

حاصرت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بؤرًا إجرامية في منطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط، وألقت القبض على هاربين اثنين من أحكام بالسجن وصل عدد سنواتها إلى 345.

وأوضح مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام أن الهارب الأول عاطل محكوم عليه بـ 15 سنة سجنًا في إدانته بسرقة بالإكراه، ضبطه رجال البحث الجنائي والأمن العام أثناء هروبه من الحصار الأمني في بحيرة المنزلة إلى فارسكور بدمياط، وقد ضُبطت بحوزته بندقية آلية و4 خزائن و105 طلقات.

كما ألقت الشرطة القبض على الهارب الثاني في منطقة المنزلة، وهو عاطل محكوم عليه في 16 قضية جنائية عن تهم (سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات، وخطف، وشروع في قتل، وحيازة سلاح ناري) بنيابات (الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية)، وبلغ إجمالي سنوات الحكم بحبسه 330 سنة، وهو مطلوب للضبط والإحضار في 11 قضية جنح عن تهم بالسرقة والضرب والتبديد، وقد ضُبط بحوزته بندقية آلية و20 طلقة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحالت المطلوبين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ