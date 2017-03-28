صحفي مصراوي يروي تفاصيل جديدة عن حادث قطع يد شاب بالشرابية

كتبت – سحر عزام :

روى فتحي أبو سليمان، الصحفي بموقع مصراوي تفاصيل جديدة في واقعة قطع يد أحد الشباب في منطقة الشرابية السبت الماضي عقب وقوع مشادة بينه وبين أفراد عائلة أخرى بالحي لاتهامه بسرقة هاتف محمول.

وقال أبو سليمان في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء اليوم الثلاثاء بأن وزارة الداخلية نفت اليوم في بيان رواية أهالي الشرابية بترديد المتهمين الله أكبر أثناء قطعهم ليد الشاب وإن القضية جنائية بوقوع مشاجرة بين عدة أفراد مستخدمين أسلحة بيضاء لخلاف حول سرقة هاتف محمول، لافتًا لعدم وجود علاقة للإخوان أو لحركة داعش بالحادث.

وأشار المحرر القضائي بموقع مصراوي لإجراء المجني عليه عدة عمليات في معهد ناصر لزراعة اليد المبتورة لم يتبين نجاحها حتى الآن، مؤكدا إن حالته مستقرة وإن نسبة نجاح العملية التي قام بإجرائها لا تزيد عن 5%.

من جهته أشاد الإعلامي معتز الدمرداش مقدم البرنامج بتغطية مصراوي التي وصفها بالمتميزة وتفرده في نشر تفاصيل الواقعة.