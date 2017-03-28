الكرملين: اجتماع قيادة بنك روسي مع صهر ترامب "روتيني"

موسكو – (أ ش أ)

نفى دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، علم الكرملين بلقاء قيادة مصرف (فنيش إكونوم بنك) الروسي مع مدير شركات تابعة لصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلّق بيسكوف على هذه الاتصالات بقوله للصحفيين، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية: "جرت عشرات الاجتماعات، بينها اجتماع مع شركة كوشنير، وهذا عمل تجاري عادي"، واصفًا هذه اللقاءات بأنها "ضمن اللقاءات الروتينية التي تعقدها المؤسسات والشركات".

من ناحية أخرى، أكد بنك التنمية الروسي هذا اللقاء، موضحًا أنه جرى السنة الماضية في إطار حملة ترويجية للبنك عندما كان يجهز لاستراتيجية جديدة.

كان جاريد كوشنر (36 عاما) الوسيط الرئيسي بين ترامب والحكومات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية عام 2016، وهو مستمر بلعب هذا الدور حاليًا في البيت الأبيض، ورتّب كوشنر اجتماعات ترامب مع قادة من العالم، مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو.