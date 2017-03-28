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الداخلية تكشف حقيقة إقامة الحد على شاب بالشرابية بـ"قطع يده"

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الداخلية تكشف حقيقة إقامة الحد على شاب بالشرابية بـ"قطع يده" الداخلية تكشف حقيقة إقامة الحد على شاب بالشرابية بـ"قطع يده"

مصراوي Masrawy

قطع يد أحد الشباب في منطقة الشرابية

كتبت – سحر عزام :

نفى العميد أحمد خيري، رئيس مباحث شمال القاهرة، وجود ارتباط بين واقعة قطع يد أحد الشباب في منطقة الشرابية السبت الماضي وبين فكرة إقامة الحد على الشاب لقيامه بالسرقة.

وقال خيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء بأن الواقعة تعود إلى 22 مارس الماضي، حيث قام أحد الأشخاص بالإبلاغ عن سرقة آخر لهاتفه المحمول، وتم ضبط الشخص المشكو في حقه واعترف بالسرقة وببيعه للهاتف المحمول لمحل تجاري في منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

وأوضح رئيس مباحث شمال القاهرة، أن المشاجرة بين أهلية المتهم بسرقة الهاتف المحمول وأهلية صاحب الهاتف بدأت بسعي أهلية المتهم للتصالح والتنازل عن المحضر فحدثت مشادة بين الطرفين تطورت لمشاجرة كبيرة بالأسلحة البيضاء وأدت لقطع يد الشاب أحمد طارق.

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