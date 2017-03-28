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فتح حديقة حيوانات الجيزة بالمجان الجمعة المقبلة

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فتح حديقة حيوانات الجيزة بالمجان الجمعة المقبلة فتح حديقة حيوانات الجيزة بالمجان الجمعة المقبلة

مصراوي Masrawy

حديقة الحيوانات بالجيزة

كتبت – سحر عزام :
قال اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، إنه سيتم فتح حديقة الحيوانات بالجيزة للزوار مجانا الجمعة المقبلة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف الدالي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن دخول حديقة الأورمان والمتحف الزراعي سيكون أيضا بالمجان الجمعة القادمة، لافتًا لاحتفالات عامة في شوارع النهضة ووادي النيل بالمهندسين وحي العجوزة ومدينة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر من خلال فقرات فنية وعروض فنون شعبية.

وأشار محافظ الجيزة بعد ذلك لوضع إكليل من الزهور في قرية نزلة الشوبك، على أرواح الشهداء وإضاءة الشعلة في مدرسة بنزلة الشوبك، لافتًا لأداء صلاة الجمعة القادمة في أحد مساجد المحافظة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.

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