مسؤولو الكنيسة الكاثوليكية يدشنون "الصفحة الرسمية لزيارة بابا الفاتيكان" لمصر

القاهرة ـ مصراوي:

دشن مسؤولو الكنيسة الكاثولكية في مصر، اليوم الثلاثاء، الصفحة الرسمية لتنظيم زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس إلى مصر عبر موقع "فيس بوك".

كما حولت واجهة الموقع الرسمي للكنيسة لموقع يخص كل أخبار زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر والمقررة في 28 و29 أبريل المقبل.

وأعلن مسؤولو الكنيسة شعار الزيارة وهو "بابا السلام فى مصر السلام".

وتعتزم الكنيسة الإفصاح عن تفاصيل برنامج الزيارة بشكل كامل خلال الأسبوع الأول من أبريل.

وتأتي زيارة البابا فرنسيس لمصر كأول زيارة له منذ أصبح بابا لروما في مارس 2013، وهي الزيارة الثانية لأحد باباوات روما بعد 17 عام، من أول زيارة قام بها البابا المتنيح يوحنا بولس الثاني إلى مصر.