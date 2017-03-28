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رئيس نادي القضاة: مشروع قانون "الهيئات القضائية" يسمح بتغول السلطة التنفيذية

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رئيس نادي القضاة: مشروع قانون "الهيئات القضائية" يسمح بتغول السلطة التنفيذية رئيس نادي القضاة: مشروع قانون "الهيئات القضائية" يسمح بتغول السلطة التنفيذية

مصراوي Masrawy

المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة

كتبت – سحر عزام:

قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن القضاة لن يقبلوا بأي مساس باستقلالهم وإن استقلال القضاء يمثل ضمانة للمتقاضي قبل القاضي، مشددا على ضرورة احترام نواب البرلمان لأحكام الدستور.

وأضاف عبدالمحسن في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون تعديلات قانون السلطة القضائية المقترح من مجلس النواب مشوب بالعوار الدستوري ومرفوض تماما من القضاة، مشيرًا لترحيب القضاة بالحوار وإنهاء الأزمة بما يحفظ استقرار الوطن.

وأوضح رئيس نادي قضاة مصر أن مشروع القانون يسمح بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وذلك من خلال منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس محكمة النقض، لافتًا لرفض القضاة مشروع القانون بصورة علنية ورغم ذلك ناقش البرلمان القانون بشكل سريع ومهين للقضاة، بحسب قوله.​

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