جامعة قناة السويس تستقبل «الفولبرايت» الأمريكية

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استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من هيئة الفولبرايت الأمريكية، لتعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات البحث العلمي وزيادة فرص أبناء الجامعة في الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

وأكد غراب على أن الجامعة تسعى لزيادة فرص باحثيها وطلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمي بها من خلال ما يبذله قطاع الدراسات العليا والبحوث بقيادة الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وقالت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، إن الهيئة منذ نشأتها عام 1949، وهي تقدم برامج تصل إلى أكثر من 5 آلاف منحة في الولايات المتحدة للخريجين.

وعرضت الدكتورة دينا جعفر، مسئول المنح للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالهيئة، البرامج المقدمة من الهيئة والشروط المطلوبة للتقديم حيث يتوافر برامج لخرجين الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير لجميع التخصصات ما عدا الدراسات الإكلينيكية، وبرامج لخريجي الدراسات الإسلامية، وبرامج أخرى لدعم مدرسي اللغة الإنجليزية مهنيًا ودعم قدراتهم العلمية، وبرامج مهنية للتنمية الإداريه لتنمية القادة، وبرامج أخرى لتطوير التعليم المهني الصناعي والفني على أن يشترط أن يكون خريج العلوم العلمية حاصل على تقدير عام جيد جدًا، أما عن خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانيه فيشترط أن يكون حاصل على تقدير جيد وبعد تخرجه بعامين.