أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

جامعة قناة السويس تستقبل «الفولبرايت» الأمريكية

Google+ Print
جامعة قناة السويس تستقبل «الفولبرايت» الأمريكية جامعة قناة السويس تستقبل «الفولبرايت» الأمريكية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من هيئة الفولبرايت الأمريكية، لتعزيز سبل التعاون بين الهيئة والجامعة في مجالات البحث العلمي وزيادة فرص أبناء الجامعة في الحصول على المنح والبعثات الخارجية.

وأكد غراب على أن الجامعة تسعى لزيادة فرص باحثيها وطلابها للحصول على المنح الدراسية من أجل دعم البحث العلمي بها من خلال ما يبذله قطاع الدراسات العليا والبحوث بقيادة الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

شاهد أيضا

وقالت الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، إن الهيئة منذ نشأتها عام 1949، وهي تقدم برامج تصل إلى أكثر من 5 آلاف منحة في الولايات المتحدة للخريجين.

وعرضت الدكتورة دينا جعفر، مسئول المنح للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالهيئة، البرامج المقدمة من الهيئة والشروط المطلوبة للتقديم حيث يتوافر برامج لخرجين الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير لجميع التخصصات ما عدا الدراسات الإكلينيكية، وبرامج لخريجي الدراسات الإسلامية، وبرامج أخرى لدعم مدرسي اللغة الإنجليزية مهنيًا ودعم قدراتهم العلمية، وبرامج مهنية للتنمية الإداريه لتنمية القادة، وبرامج أخرى لتطوير التعليم المهني الصناعي والفني على أن يشترط أن يكون خريج العلوم العلمية حاصل على تقدير عام جيد جدًا، أما عن خريجي العلوم الاجتماعية والإنسانيه فيشترط أن يكون حاصل على تقدير جيد وبعد تخرجه بعامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»