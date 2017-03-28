صور| تنفيذ 98% من كوبري جرجا بسوهاج بتكلفة 420 مليون جنيه

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن نسبة التنفيذ بكوبري جرجا دار السلام بلغت 98%، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع نهاية يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالمشروع في أغسطس 2009.

قال عبد المنعم إن طول محور الكوبري يبلغ 10.5 كيلو متر بتكلفة قدرها 420 مليون جنيه وجاري الانتهاء من الأعمال المتبقة وتم التعامل مع المشكلات التي تعيق العمل بالمشروع.

وأضاف أن المشروع سيخدم مركز جرجا والبلينا والمنشاة من الناحية الغربية، ومركز دار السلام من الناحية الشرقية، مشيرًا إلى أنه سيوفر الوقت والجهد على السائقين وسيقلل من استهلاك المواد البترولية المستخدمة والزحام المروري والحوادث المرتبطة بالطرق المزدحمة.

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وأكد المحافظ أن العمل قائم على مدار 24 ساعة للانتهاء من المشروع، وسوف تشهد المحافظة افتتاح العديد من المشروعات بقطاع الطرق والكبارى بمختلف المراكز هذا العام، وذلك في إطار التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.







