خبراء يحذرون: قطر تسرق الآثار المصرية لتعرضها بكأس العالم

التحرير

وقال أحمد فرح، مسئول الشئون الخارجية للجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السود، إن منطقة النوبة السودانية هي منطقة أثرية هامة، وأثناء التنقيب يحدث نهب منظم للآثار، بالإضافة إلى العثور على مقابر تباع آثارها خارج السودان، وظهرت بعد ذلك في متحف قطر.

وأوضح فرح في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أنه "أثناء تعبيد وإجراء حفريات الطرق، نهبت آثار كثيرة أشهرها مقبرة الملك امنحتب "امينوفيس" 1400 ق.م بقريتي صلب، وقبة سليم غرب صادنقا، إلى جانب أن قرية صلب بها معبد شيده امنحتب إهداء لأمون رع، ويعتبر من أهم آثار مصر في المنطقة النوبية".

أسرار سرقة الآثار

وقال غالب طيفور، عضو الحزب الاتحادي السوداني، أن قطر تريد أن تتزين بالآثار في مهرجانها بكأس العالم، مضيفا أن الآثار الخاصة بوادي النيل تتميز عن غيرها، وهذه الآثار ليست قابلة للبيع أو الرهن أو التبادل، وفي ظل أي نظام ستجبر قطر على إعادتها اذا هي استلبتها والحوادث المماثلة كثيرة، ولا ننسى قضية مصر الشهيرة التي تم فيها إعادة الآثار.

وأكد طيفور في تصريحات خاصة لـ"التحرير" "إذا كانت قطر تبحث عن حضارة فيجب أن تبحث عنها بعيدا عن حضارة وادي النيل، وإذا حاولت دولة قطر عرضها بكأس العالم ستحظى بازدراء جميع المتفرجين وستكون دعايا مثمرة لتلك الآثار، وتكون النهاية هي إرجاع ما استلبته".

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وقال الدكتور حسن عبد الرحيم مدير عام متحف النوبة بأسوان إن "منطقة شمال السودان تزخر بالعديد من الآثار المصرية؛ فهناك معبد جددته الملكة حتشبسوت في منطقة بوهن، علاوة على مقبرة أنقذت من منطقة الدبيرة، غير الآثار المصرية بجبل البركل، ومعظمها تعود للدولة الوسطى والحديثة، والأسرة الـ25 وهي الأسرة النوبية التي حكمت مصر".

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ"التحرير" "تزدهر منطقة بوهن السودانية بآثار الأسرة الـ25 النوبية، والتي صممت بأيدي فنانين مصريين من منف، استقدمهم الملك النوبي طهارقا، ليزخرفوا المعبد الخاص به، بل ووجدت إحدى اللوحات المصرية من عصر الأسرة الخامسة، ورسم الفنانون المصريون لوحة مشابهه لها في معبد طهارقة، وأنه كان يوجد بشمال السودان أحد المراكز الثلاثة عالميا لعبادة الإله أتون، إله الملك المصري القديم اخناتون؛ إذ شيد معبدا عند بلدة دلجو عند الشلال الثالث ، وسماه (جم آتون)".

وكان تقرير أعده موقع "المونيتور" الأمريكي، قد كشف عن تحول المشروع القطري السوداني للآثار من أهدافه تهيئة المنطقة المحيطة بأهرام السودان من أجل تحويلها لمكان جاذب للسياحة العالمية، إلى مشروع لإجراء حفريات اختبارية لاكتشاف ميزات جديدة، بخلاف ما اتفقت عليه الحكومة السودانية والبعثة القطرية، عند بداية المشروع الثنائي للآثار.

وأكد التقرير أنه، بعد أن كانت أعمال البعثة القطرية لأهرام السودان، مقتصرة على أعمال خالية من الحفر، مثل أعمال الجيوفيزياء، وقياس التدرج المغناطيسي، والقياس المغناطيسي ومسح الأراضي، إلا أنها اليوم بصدد إجراء حفريات اختبارية، وكانت مؤسسة متاحف قطر قد قامت برعاية “منظمة تنمية الآثار النوبية” في أواخر عام 2013، كما دشنت 39 مشروعا أثريا تحت إشراف المشروع الأثري القطري السوداني بتمويل قيمته 135 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن فريقا متعدد الجنسيات يعمل اليوم في أهرام البجراوية، التي تعد تراثا عالميا، بحسب تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمعلم الأثري الأكثر شهرة في السودان.

ونقلت إذاعة "كدنكار- صوت النوبة" عن شهود عيان قولهم إنهم أبلغوا السلطات أكثر من مرة بوجود "أجانب يقومون بنهب الآثار بجنوب فريكه وأن اللجان الشعبية تخطر الشرطة التى ترد بأن هؤلاء وفود جاءوا بغرض السياحة رغم انهم يقومون بإجراء حفريات بواسطة آليات".