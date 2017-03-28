فيديو| أحمد الشيخ بعد تألقه مع المنتخب: «لن أنسى فضل إيهاب جلال»

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قال أحمد الشيخ، نجم المنتخب الوطني، إنه سعيد بمشاركته الأولى مع الفراعنة، مؤكدًا أنه لن ينسى فضل مدرب المقاصة، إيهاب جلال.

وأضاف «الشيخ»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أن لاعبي المنتخب قادرون على تحقيق النجاح لمصر، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، وأن يكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وتغلب الفراعنة المنتخب الوطني على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب»، سجل كهربا الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف «الشيخ» الهدف الثاني في الدقيقة 56، واختتم محمد النني ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 63.