بالفيديو.. عمرو جمال لـ«كوبر»: شكرا

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قال عمرو جمال، مهاجم المنتخب الوطني، إنه سعيد بعودته للمنتخب، مؤكدًا أنه كان يركز طوال الفترة الماضية في التدريبات، موجهًا الشكر للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، على مساندته له.

وأضاف «الغزال»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أنه يدعم المنتتخب الوطني سواء كان متواجدًا أو غائبًا، مشيرًا إلى أنه سيبذل مجهودًا أكبر في الفترة القادمة لتثبيت أقدامه.

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وتغلب المنتخب الوطني على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب»، سجل كهربا الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 56، واختتم محمد النني ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 63.