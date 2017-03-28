بالفيديو.. «أديبايور» بعد الهزيمة: «خسرنا من وصيف إفريقيا»

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قال إيمانويل أديبايور، مهاجم منتخب توجو، إنه سعيد بمواجهة منتخب مصر، لا سيما أنه وصيف بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، مشيدًا بحسن الاستقبال الذي لقيه منتخب بلاده.

وأضاف «أديبايور»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة on sport، أن الفراعنة يملكون لاعبين كبار محترفين في أوروبا مثل محمد صلاح، ومحمد النني، وأن المواجهة كانت قوية ومفيدة لفريقه.

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وتغلب المنتخب الوطني على توجو، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على استاد «برج العرب»، سجل كهربا الهدف الأول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 56، واختتم محمد النني ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 63.