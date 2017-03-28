أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي

Google+ Print
أردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي أردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة – (أ ش أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل المفاوضات مع كل من موسكو وواشنطن حول العملية العسكرية للسيطرة على مدينة منبج السورية من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أردوغان قوله، في كلمة ألقاها اليوم أمام تجمع لأنصاره في مدينة سامسون شمال تركيا، إنه تم تطهير مدن جرابلس والراعي والباب من إرهابيي تنظيم داعش، فيما تقوم الآن القوات التركية بتطهير مناطق سوريا من إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، علي حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي بشكل كامل لحدود تركيا .

يشار إلي أن أردوغان أعلن في وقت سابق أن مدينة منبج تشكل بعد تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم "داعش" ، الهدف المقبل لعملية "درع الفرات" التي تنفذها القوات التركية في شمال سوريا منذ أغسطس الماضي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة منضوية تحت لواء تنظيم "الجيش السوري الحر".

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ