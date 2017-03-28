أردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي

أنقرة – (أ ش أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تواصل المفاوضات مع كل من موسكو وواشنطن حول العملية العسكرية للسيطرة على مدينة منبج السورية من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أردوغان قوله، في كلمة ألقاها اليوم أمام تجمع لأنصاره في مدينة سامسون شمال تركيا، إنه تم تطهير مدن جرابلس والراعي والباب من إرهابيي تنظيم داعش، فيما تقوم الآن القوات التركية بتطهير مناطق سوريا من إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية، علي حد وصفه.

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده لن تغادر سوريا إلا بعد تصفية التهديد الإرهابي بشكل كامل لحدود تركيا .

يشار إلي أن أردوغان أعلن في وقت سابق أن مدينة منبج تشكل بعد تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم "داعش" ، الهدف المقبل لعملية "درع الفرات" التي تنفذها القوات التركية في شمال سوريا منذ أغسطس الماضي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة منضوية تحت لواء تنظيم "الجيش السوري الحر".