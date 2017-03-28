مؤتمر صحفي لـ"الأعلى للثقافة" لإعلان تفاصيل "مشروع الملهم".. غدًا

كتبت - نسمة فرج:

يعقد المجلس الأعلى للثقافة والتحرير لاونج جوته مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة الثانية من "مشروع الملهم" لعام 2017، غداً، فى تمام الساعة الواحدة وظهراً بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

ويحضر المؤتمر الدكتور هيثم الحاج على، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومنى شاهين، مؤسسة مشروع التحرير لاونج – جوته، للإعلان عن تفاصيل المشروع الملهم فى دورته الثانية.

جدير بالذكر أن مشروع الملهم، يهدف إلى تشجيع الشباب على إطلاق طاقتهم الإبداعية، عبر مناقشات مفتوحة مع رموز العلم والثقافة في مصر.