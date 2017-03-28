تشكيلة مباراة «فرنسا×إسبانيا»

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أعلن الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن تشكيلة المنتخبين، للقاء الودي الدولي الذي سيجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرنسا.

وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي:

منخب فرنسا:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: جاليت - كوسيلني - أومتيتي - كورزاوا

خط الوسط: كانتي - رابيوت - توليسو

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خط الهجوم: إمبابي - جاميرو - جريزمان



منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: كارفاخال - راموس - بيكي - ألبا

خط الوسط: بيسكويتس - كوكي - إيسكو - إنيستا

خط الهجوم: بيدرو - موراتا