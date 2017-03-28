تشكيلة مباراة «هولندا×إيطاليا»

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أعلن الهولندي فرد غريم، المدير الفني المؤقت للمنتخب الهولندي، والإيطالي جيامبيرو فينتورا، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن تشكيلة المنتخبين، للقاء الودي الدولي الذي سيجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أمستردام أرينا.

وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي:

منتخب هولندا:

حراسة المرمى: جروين زويت

خط الدفاع: تيتي - إندي - هوديت - بليند

خط الوسط: ستروتمان - فينالدوم - كلاسين - بروميس

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خط الهجوم: لينز - ديباي



منتخب إيطاليا:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: روجاني - بونوتشي - رومانيولي

خط الوسط: زاباكوستا - فيراتي - بارولو - دي روسي - دراميان

خط الهجوم: إيدر - إيموبيلي