أبو ظبي الرياضية تفسر سبب الانسحاب من سباق الدوري الإنجليزي

أعلنت أبو ظبي للإعلام يوم الخميس عن أسباب قرارها بالانسحاب من السعي وراء الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي للمواسم المقبلة.

وظفرت الجزيرة الرياضية بحقوق بث الدوري الإنجليزي لثلاث مواسم مقبلة بعد أن كانت أبو ظبي تبثها بشكل حصري الموسم الماضي.

وقال مصدر في أبو ظبي لوسائل الإعلام يوم الخميس: "عدم السعي في الاستمرار لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز انطلق من حرص الشركة على عدم الدخول في صفقات لا جدوى تجارية منها في ضوء الأسعار غير الواقعية التي طلبتها الشركة التي منحت حقوقه في المنطقة".

وأضاف "حصلنا العام الماضي على حقوق البث بقيمة أعلى من القيمة السوقية حرصا على الإسهام في تقديم هذا المنتج لمشاهديها".

وأردف المصر "السعر الذي طالبت به هذه الوكالة كان سعراً غير واقعي إذ كان يفوق بأضعاف كبيرة القيمة السوقية لها، والتي قيّمتها أبوظبي للإعلام استناداً إلى دراسة جدوى علمية وتجربة عملية في إدارة هذه الحقوق".

واختتم "سنظل نوفر لجماهيرنا الأحداث الرياضية المتعددة المحلية والعربية والدولية، ومن بينها الفورمولا واحد والدوري الإماراتي ودورات "جراند سلام" للتنس والمصارعة الحرة WWE بتقنية الوضوح العالي HD".