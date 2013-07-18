أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أبو ظبي الرياضية تفسر سبب الانسحاب من سباق الدوري الإنجليزي

Google+ Print
أبو ظبي الرياضية تفسر سبب الانسحاب من سباق الدوري الإنجليزي أبو ظبي الرياضية تفسر سبب الانسحاب من سباق الدوري الإنجليزي

أعلنت أبو ظبي للإعلام يوم الخميس عن أسباب قرارها بالانسحاب من السعي وراء الحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي للمواسم المقبلة.

وظفرت الجزيرة الرياضية بحقوق بث الدوري الإنجليزي لثلاث مواسم مقبلة بعد أن كانت أبو ظبي تبثها بشكل حصري الموسم الماضي.

وقال مصدر في أبو ظبي لوسائل الإعلام يوم الخميس: "عدم السعي في الاستمرار لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز انطلق من حرص الشركة على عدم الدخول في صفقات لا جدوى تجارية منها في ضوء الأسعار غير الواقعية التي طلبتها الشركة التي منحت حقوقه في المنطقة".

وأضاف "حصلنا العام الماضي على حقوق البث بقيمة أعلى من القيمة السوقية حرصا على الإسهام في تقديم هذا المنتج لمشاهديها".

وأردف المصر "السعر الذي طالبت به هذه الوكالة كان سعراً غير واقعي إذ كان يفوق بأضعاف كبيرة القيمة السوقية لها، والتي قيّمتها أبوظبي للإعلام استناداً إلى دراسة جدوى علمية وتجربة عملية في إدارة هذه الحقوق".

واختتم "سنظل نوفر لجماهيرنا الأحداث الرياضية المتعددة المحلية والعربية والدولية، ومن بينها الفورمولا واحد والدوري الإماراتي ودورات "جراند سلام" للتنس والمصارعة الحرة WWE بتقنية الوضوح العالي HD".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع