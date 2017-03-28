لغياب الشهود.. "جنايات القاهرة" تؤجل نظر "بيت المقدس" وتناشد البرلمان تعديل القانون (فيديو)

كتب - عمرو علي:

ناشد المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، مجلس النواب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإعطاء المحكمة حق مناقشة الشهود من عدمه، وذلك على خلفية تغيب 14 شاهدًا طلبت المحكمة استدعائهم لجلسة اليوم الثلاثاء من محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة بـ "أنصار بيت المقدس".

وأوضح المستشار حسن فريد، لوسائل الإعلام التي حضرت جلسة اليوم، أن المحكمة طلبت استدعاء 17 شاهدًا للإدلاء بأقوالهم في القضية المنظورة أمام هيئة المحاكمة، إلا أن الشهود لم يحضر منهم سوى 3 فقط، مضيفًا: "أنا بناشد البرلمان المصري سرعة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإلا القضايا مش هتنجز''.

وقررت المحكمة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين الـ 213 إلى جلسة 18 أبريل المقبل، للتحري عن شاهدي الإثبات. كما أمرت بعرض متهم منهم على الطب الشرعي، وتغريم 8 شهود ألف جنيه لكل منهم، وضبط وإحضار 11شاهدًا آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه في 54 واقعة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.