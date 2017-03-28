وزير الثقافة يعين "شوكي" رئيسًا لدار الكتب خلفا لـ"الضبع"

القاهرة - (أ ش أ):

قرر وزير الثقافة حلمي النمنم، اليوم الثلاثاء، تكليف الدكتور أحمد السيد شوكي، المشرف العام السابق على متحف الفن الإسلامي، رئيساً لدار الكتب والوثائق القومية.

وجاء تعيين "شوكي" خلفًا للدكتور محمود الضبع الذي تقدم باستقالته، على أن يمارس الجديد مهام منصبه الجديد اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وكان الدكتور محمود الضبع قد اعتذر عن استكمال العمل في رئاسة دار الكتب والوثائق القومية وتقدم باستقالته، ومن المقرر أن يستأنف عمله أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب جامعة قناة السويس.