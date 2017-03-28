تامر أمين : الجامعة العربية "خيال مآتة"

كتبت – سحر عزام :

هاجم الإعلامي تامر أمين جامعة الدول العربية، واصفًا إياها بـ"خيال المآتة" لتراجع دورها خلال السنوات الأخيرة وعدم فاعلية القمم العربية، بحسب قوله.

وقال أمين خلال تقديمه لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء :"لو أنا صانع قرار في الدول العربية أو الجامعة العربية، كنت خصصت القمة العربية الحالية فقط للحديث عن وضع الجامعة العربية، وماذا سنفعل فيها، وهل ستظل خيال مآتة".

وأكد الإعلامي تامر أمين إن القمم العربية لم يعد لها قيمة أو جدوى أو منفعة، واصفا القمة العربية 28 والتي ستنعقد غدا بالعاصمة الأردنية عمان بعيد ميلاد جرح وخيبة ونكسة وضعف وهوان المواطن العربي.