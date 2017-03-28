الصحة تدرس رفع أسعار الأدوية "المُصدرة للخارج"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تدرس حالياً آليات رفع أسعار بعض الأدوية، لإعطائها ميزة تنافسية حتى تُصدر إلى الخارج.

وطالما اشتكى صُناع الأدوية من انخفاض أسعار الأدوية في مصر، حيث يرتبط تصدير تلك الأصناف بسعرها في بلد المنشأ.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "الدولة تفكر في تسعير الأدوية بشكل منفصل عن سعر البيع المحلي حتى نتمكن من تصديرها بسعر جيد للصُناع".

وأوضح راضي أن أسعار الأدوية في مصر منخفضة للغاية، مضيفًا: "نحن أرخص دولة في العالم ومشكلة الشركات في التصدير أن السعر متدني جدا، ونحن نرغب في جعل مصر ضمن الدولة المتنافسة على التصدير للخارج، فهناك دولة عربية تساهم بنحو 22% من إنتاجها المحلي من الأدوية فقط"، في إشارة إلى الأردن.

وتابع: "سنجعل أدوية معينة بسعر أكبر ولا تدخل السوق المحلي، فالتصدير يوفر عملة صعبة".