نائب وزير المالية: لا استثناء من «القيمة المضافة» والممثلون يدفعون 73 مليونا فقط

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قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، "لا استثناء لأحد من ضريبة القيمة المضافة، لا الفنانين ولا غيرهم، فالضريبة ليست عقوبة بل هي شرف، وعدم سداد الضريبة في كل العالم ضريبة مخلة بالشرف"، مشيرًا إلى كل الممثلين الذين دفعوا ضريبة الدخل هم 700 ممثل يدفعون 73 مليون جنيه من أصل 6 آلاف ممثل مقيدين بالمهن التمثيلية، وهذا خلل كبير، وكل المهنيين يدفعون أقل من 1 من الأف من الضرائب.

وأضاف المنير، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور أشرف زكي ورئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، أن هدف المالية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة، والفنانون في كل العالم خاضعون لضريبة القيمة المضافة، واقترحنا على نقيب الممثلين عمل برتوكول، ونحن متفهمون لطبيعة الفنانين، وليس لدينا مانع أن تحصل ضريبة القيمة المضافة على الفنانين من شركات الإنتاج، لكن على نقيب الممثلين هو أن يخاطب شركات الإنتاج كما عرضنا، وضع ممثل من وزارة المالية بنقابة المهن التمثيلية لمساعدة الفنانين في عمل الإقرارات الضريبية.

من جانبه هاجم أشرف زكي، نقيب الممثلين قانون القيمة المضافة وتطبيقه بهذا الشكل على الفنانين، وقال خلال اجتماع اليوم، لمناقشة اقتراح مقدم من نقابة المهن التمثيلية بشأن تعديل وسيلة السداد التى أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء نقابة المهن التمثيلية قائلا: "انتم تظنون أن الممثلين معهم الملايين ولكن مديحة يسري مش لاقيه اللي يدفع لها تمن المستشفى وأفلامها تفتح فضائيات وتحقق ملايين وكانت عضوة في مجلس الشورى، ودفع لها محمد فريد خميس رجل الأعمال التكاليف لمدة عام ثم وزارة التضامن الاجتماعي.

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وتابع زكي "خدو كل فلوسنا وارحمونا من هذا القانون، ربنا بيغفر وهذا القانون لا يغفر أنا استنجد بكم، نحن لسنا ضد القانون ولا ضد دفع الفنانين الضرائب ولا يوجد محاسب قانون فاهم حتى الآن. وطالب نقيب المهن التمثيلية، بتحديد فترة سماح للفنانين بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإخراجهم من جدول الضريبة بالقانون.