‏«بتروتريد» تتعاقد مع «أمان» لتحصيل فواتير الغاز الطبيعى إلكترونيا

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وقعت شركة بتروتريد، التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) عقدا اليوم الثلاثاء، لتحصيل فواتير الغاز الطبيعى إلكترونيا، مع شركة "أمان" لخدمات الدفع الإلكترونى.

وتحصل "أمان" بمقتضى العقد على حق تحصيل فواتير الغاز الطبيعى إلكترونيا عبر جميع منافذ ونقاط بيع الشركة فى مختلف المحافظات.

وقال جمال خليفة، رئيس مجلس إدارة بتروتريد، إن الشركة وافقت على التعاون مع شركة أمان نظرا لما تتمتع به من تجارب ناجحة فى مجال التكنولوجيا المدفوعات الالكترونية ، بالإضافة إلى خبرتها بالسوق المصرى واحتياجاته.

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وأشار خليفة إلى قدرة شركة أمان على تحقيق انجاز كبير فى تحويل التعامل النقدى الى معاملات إلكترونية بشكل يسهل على المواطن وشركة بتروتريد أيضا.

من جانبه قال محمد وهبى الرئيس التنفيذي لشركة "أمان" إن العقد يعد خطوة أولى لتقديم خدمات غير مسبوقة فى مجال الدفع الالكترونى للتسهيل على المواطنين.

وأضاف أن عملاء الشركة يمكنهم الآن سداد قيمة فواتيرهم عبر منافذ الشركة دون التقيد بمواعيد عمل رسمية أو حتى التوجه إلى مقر شركة بتروتريد، مضيفا، أن التوقيع مع بتروتريد يأتى كخطوة أولى لسلسة التعاقدات مع شركات القطاع الحكومى والخاص خلال الفترة المقبلة.