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حزب العدل: نرفض تعديلات السلطة القضائية وندعم موقف القضاة

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حزب العدل: نرفض تعديلات السلطة القضائية وندعم موقف القضاة حزب العدل: نرفض تعديلات السلطة القضائية وندعم موقف القضاة

التحرير

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أعلن حزب العدل رفضه التعديلات على قانون السلطة القضائية، الذى أقره البرلمان، أمس الإثنين، مؤكدًا أن ما تم يخالف الخطوات، التى نص عليها الدستور المصرى فى الماده 185 منه، التى تؤكد حتمية أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونه.

وقال الحزب، في بيان، قيم الحداثة والدولة المدنية تقوم بالأساس على التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، حيث يهدد أى تعدى من سلطه على الأخرى تماسك المجتمع، ويهدد إحساس مواطنيه بالأمان وسيادة القانون، فما بالنا حين نرى تعديا لسلطه على سلطتين دون أدنى التزام بالدستور ومواده.

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وشدد الحزب علي دعمه لموقفه نادى القضاة والهيئات القضائية فى حقها بإبداء الرأى فى أى شىء يتعلق بشئونها وفقًا لما تم النص عليه فى الدستور المصرى.

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التحرير

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