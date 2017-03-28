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الرئاسة: السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة وزعيمي المغرب وتونس

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الرئاسة: السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة وزعيمي المغرب وتونس الرئاسة: السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة وزعيمي المغرب وتونس

التحرير

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قال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح ، من المقرر أن يلتقي اليوم الثلاثاء سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس وزراء العراق والأمير غازي ابن عم ملك الأردن، وصاحب مبادرة حوار الاديان، وذلك في خلال لقاءات ثنائية منفصلة، على هامش مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية.

متحدث الرئاسة

وأضاف يوسف خلال تصريحات للوفد الاعلامي المصري من مقر إقامهةالرئيس السيسي بالأردن أن الرئيس سيحضر غدا الأربعاء اجتماع مجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة وسيلقي كلمة ، وأن جدول أعمال الرئيس غدا يتضمن لقاءات ثنائية مع ملك الأردن ورئيسي المغرب وتونس.

متحدث الرئاسة

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وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر تأمل خلال هذه القمة في تعزيز العمل العربي المشترك ولم الشمل العربي وتعزيز دور الجامعة العريية في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.

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وأوضح "يوسف" أن زيارة الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية والقمة التي تجمعه مع الرئيس في بداية أبريل المقبل ستتضمن الحديث عن القضايا العربية وسبل حل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

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