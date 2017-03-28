على خلفية رشوة "الوحدة المحلية".. محافظ كفر الشيخ: نتعاون مع الأجهزة الرقابية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، أن تعاونًا تامًا يُجرى بين المحافظة والأجهزة الرقابية، في سبيل مكافحة الفساد بصوره كافة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات فساد يرصدونها في أي قطاع بالمحافظة.

جاء ذلك على خلفية ضبط هيئة الرقابة الإدارية مدير التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، متلبسًا برشوة مالية، مستغلاً وظيفته الإدارية للتربح بطرق غير مشروعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية في كفر الشيخ ألقت القبض على مدير التخطيط العمراني في مركز ومدينة كفر الشيخ، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 190 ألف جنيه، من صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، بما يضر مصلحة الدولة.

وكشفت عملية الضبط أن الرشوة جاءت مقابل إصدار شهادات صلاحية موقعة لأراضي مملوكة لصاحب شركة المقاولات والاستثمار العقاري، على الطريق الدولي الساحلى، وإلغاء تخطيط طريق عام مزمع تنفيذه على أرض أملاك دولة ملاصقة لأرضه، وضمها له، بما يكلف خزانة الدولة قرابة 5.4 مليون جنيه.​